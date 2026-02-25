×
Erzurum’da 3 ilçede eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 21:43

Erzurum merkez ilçeleri Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riskine dikkat çekildi. Valilik açıklamasında, “İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle 26 Şubat 2026 Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

Erzurum’un diğer ilçelerinde kararlar kaymakamlıklara bırakıldı.

