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Erzurum'da feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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#ERZURUM#Kaza#Trafik
Erzurumda feci kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 13:53

Erzurum'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada Furkan Kurç, Fatime Kurç ve Serap Kurç hayatını kaybederken 1'i ağır, 5 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında, Aziziye ilçesi Belediye Hizmet Binası önünden geçen E-80 kara yolunda meydana geldi. Enes Kola'nın kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta, Hasan Ekinci idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Kazada, Furkan Kurç ile Fatime Kurç olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serap Kurç da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılar Hasan Ekinci, Semanur Ekinci, Sevgi Kurç, Enes Kola ve Gözde Yağmur Ekinci'nin tedavileri ise hastanede sürüyor. Yaralılardan Semanur Ekinci'nin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

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Erzurumda feci kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

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#ERZURUM#Kaza#Trafik

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