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ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 14:03,Son Güncelleme:/

Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu

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Erzurum'da 16 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu
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ATATÜRK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavileri tamamlanan 16 hasta, doktorlar ve hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 16 hasta, tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastalar, doktorlar ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine uğurlandı.

Erzurum'da daha önce de koronavirüs hastalığı nedeniyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 hasta taburcu edilmişti. Böylece, kentte koronavirüs tedavileri tamamlanıp, taburcu edilen hasta sayısı, 66'ya çıktı.

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