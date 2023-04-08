Erzurum'a nisan karı: Beyaza büründü

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Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, önce şaşkınlık yaşadı ardından araçlarının üzerindeki karları temizledi. Vatandaşlardan Bülent Bayrak, "Burası Erzurum, akşamları yaz geldi diye elbiseleri kaldırıp yazlıkları giyiniyoruz, sabah kalkıp tekrar kışlıkları giyiyoruz. Maalesef kaderimiz, memleketimiz bu" diye konuştu.