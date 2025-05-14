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Erzurum'a mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı... Bu illerde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Şen'den kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Kar Yağışı#Kuvvetli Yağış
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 10:41

Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu kar yağışı, sıcaklığın dün akşam o bölgede kuvvetli bir şekilde düşmesiyle başladı. Bu tür sürprizler olabiliyor. Çünkü iklim değişiyor, küresel ısınma var, bunlar etkiliyor" dedi. Öte yandan Şen, çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen hafta sonu için İstanbul'a da kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte 14 Mayıs Çarşamba günü bölge bölge hava durumu...

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Erzurum'da birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.

Erzuruma mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı... Bu illerde yaşayanlar dikkat Prof. Dr. Şenden kuvvetli yağış uyarısı

İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

Erzuruma mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı... Bu illerde yaşayanlar dikkat Prof. Dr. Şenden kuvvetli yağış uyarısı

PROF. DR. ŞEN: SICAKLIK DÜN AKŞAM KUVVETLİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

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Mayıs ayında kar normaldir esasında. 10 senede bir Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağdığını biliyoruz. Bu kar yağışı, sıcaklığın dün akşam o bölgede kuvvetli bir şekilde düşmesiyle başladı. Dün söylemiştik. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Erzurum'un kuzeyinin yüksek kesimlerinde kar yağışı olasılığı var diye. Sıcaklık 0 dereceye kadar düştü Erzurum'da dün gece daha doğrusu sabaha karşı. Yağışlı bulutlar da vardı. Bunlar kar yağışına, sulu kara dönüştü. Çok abartılacak bir konu değil ama mayıs ayında bu tür yağışlar olur.

Erzuruma mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı... Bu illerde yaşayanlar dikkat Prof. Dr. Şenden kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL'DA HAFTA SONU KUVVETLİ YAĞIŞ SONRA YAZ HAVASI

İstanbul'da da bir türlü ısınamadık, hala montlarlayız. İstanbul civarına bir türlü yaz havası gelmedi. Mayıs ayında Adalar'a gider denize girerdik. O bu sene olmadı. Niye olmadı? La Nina'lı bir yıldı, sıcaklıkları düşük tuttu. Şimdi ki gerçek duruma baktığımızda hafta sonuna doğru, İstanbul'a yağmur geliyor tekrar, yağmur var. Bu yağmurla sıcaklıklar ortalamanın 1-2 derece altında devam edecek. 20-19 derece civarında tamamlayacağız. 20'sinden sonra İstanbul'da sıcaklıklar artıyor. Ne kadar artıyor, bugüne göre 4-5 derece daha da artacak. Önümüzdeki haftanın ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıklar 27-28 derecelere kadar çıkacak. İstanbul yaz havasını yaşayacak. Yağış cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli görünüyor. 

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BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Bugün Anadolu'da yağmur var. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var, çamur şeklinde yağışlar olabilir. Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerindeki yağışlara dikkat edelim. Bu yağışlar kuvvetli gözüküyor.

Erzurum'daki kar bitiyor. Bu tür sürprizler yapabiliyor. Çünkü iklim değişiyor, küresel ısınma var, bunlar etkiliyor."

Erzuruma mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı... Bu illerde yaşayanlar dikkat Prof. Dr. Şenden kuvvetli yağış uyarısı

 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Erzuruma mayısın ortasında lapa lapa kar yağdı... Bu illerde yaşayanlar dikkat Prof. Dr. Şenden kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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#Meteoroloji#Kar Yağışı#Kuvvetli Yağış

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