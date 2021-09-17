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Erzurum'a ilk kar düştü!

#Kar#Kar Yağışı#Erzurum
Erzuruma ilk kar düştü

Erzurum'a ilk kar 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'na düştü. Karayolları Genel Müdürlüğü, Palandöken Dağı'ndan geçen Erzurum- Tekman kara yolunda iş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri 'Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü' notuyla paylaştı.

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Erzurum'da bugün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, Palandöken Dağı'nda kara dönüştü. Kısa süreli etkili olan ve zemini beyaza bürüyen kar, yağış sonrası güneşin çıkmasıyla eridi.

Erzuruma ilk kar düştü

Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü, mevsimin ilk karını sosyal medya hesabından paylaştı. İş makinesi operatörünün Palandöken Dağı'ndan geçen Erzurum-Tekman kara yolunda çektiği ve beyaza bürünen yolun yer aldığı görüntüleri paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü, 'Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü' mesajına da yer verdi.

Erzuruma ilk kar düştü

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#Kar#Kar Yağışı#Erzurum