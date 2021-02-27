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ERZURUJM (AA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Erzurum ve Kars'ta dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor

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Erzurum ve Kars'ta dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor
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Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Erzurum ve Karsta dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor
Bir süre önce kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, cami önlerindeki şadırvanlar buz tuttu.
Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, kırağı tutan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu.
Belediye ekiplerinin cadde, sokak, yol ve kaldırımlarda buz temizleme çalışması sürüyor.
Erzurum ve Karsta dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor
- Kars

Kars'ta ise soğuk hava nedeniyle göl, ırmak ve dereler buz tuttu.
Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Besiciler hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilmek için donan derelerin buzlarını kırdı.
Sarıkamış ilçesinde de beyaz örtüyle kaplanan sarıçam ormanları, Cıbıltepe, Keklik Vadisi ve Ağbaba dağlarında güzel manzaralar oluştu.
Bölgeye ilgi gösteren doğa fotoğrafçıları da güzel kareler yakalamaya çalıştı.

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