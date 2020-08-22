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AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 23:29 | Son Güncelleme:

Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

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Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Erzincan ile çevrelerinde kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, Erzurum, Erzincan ve çevrelerinde kuzeybatı yönlerinden yer yer kuvvetli, saatteki hızı 40 ile 60 saati bulacak rüzgar beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Çarşamba günü saat 00.00 ile 18.00 saatleri arasında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

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