Erzurum Valisi Memiş: Düğün salonlarını habersiz denetleyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ülke genelinde koronavirüs denetimlerinin artacağı açıklaması üzerine Erzurum protokolü, kent genelinde denetime çıktı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar, kent merkezindeki iş yerlerini gezerek maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. Cumhuriyet Caddesi'nde iş yerlerini tek tek dolaşan Vali Memiş, maskesi takılı olanlara teşekkür ederken, olmayanları da uyardı. Erzurumluların maske kuralına genel olarak uyduğunu belirten Memiş, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüs ve otobüslere de binerek, yolcularla konuştu. Bir kadın yolcunun bazı otobüs sürücülerinin maskesiz olarak yolcu aldığını belirtmesi üzerine Memiş, bu tür durumlarda kendilerinin bilgilendirilmesini istedi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Memiş, pandeminin başlangıcından bugüne kadar mücadeleyi disiplinli sürdürdüklerini söyledi. Sabah saatlerinden itibaren habersiz denetimler yaptıklarını belirten Memiş, "Esnafımız, çay ocakları, restoranlar, kafeler, yazıhaneler, oteller hepsinde insanların maske şartına uyduğunu gözlemledik. Toplu taşıma araçlarını kontrol ettik" diye konuştu.

Mücadeleye rağmen vakalarda artış olduğunu vurgulayan Memiş, "Yer yer vaka artışları yaşadığımız bir gerçek. Düğün salonları, diğer toplu organizasyonlarda risk daha fazla. Bundan sonra düğün salonlarında habersiz denetimler yapacağız. Biz şunu söylüyoruz; maskeyi mutlaka takacağız, sosyal mesafeye uyacağız, hijyene dikkat edeceğiz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece baş edilmeyecek bir sorun değil. Bu mücadeleyi sizlerin desteğiyle hep beraber yürüteceğiz" dedi.