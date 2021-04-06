Erzurum Valiliği'nden uzaktan eğitim kararı

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girildiği hatırlatıldı.

Erzurum'da salgının seyrine değinilen açıklamada, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı.

Gelinen aşamada kentte özellikle son bir haftada genç nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasının gerekli kılındığı bildirilen açıklamada, 7 Nisan itibarıyla alınan kararlar şöyle açıklandı:

- Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

- Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

- 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

- İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

- 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

- Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

- Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağına dikkat çekildi.

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