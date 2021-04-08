Erzurum Posta Kodu kaçtır? Erzurum ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları il il değişen kodlardır. Bu kodlar kargo taşımacılık hizmetlerinin sorunsuzca gerçekleştirilmesini ve kargoların adrese kolaylıkla teslim edilmesini sağlar. Posta kodları ilçe ilçe de değişen kodlardır.

Erzurum İlinin Posta Kodu

Erzurum ilimizin posta kodu 25000 olarak geçer. Posta kodunda bulunan ilk 2 hane aynı zamanda Erzurum ilinin plaka numarası olarak da bilinir. Bu 2 hanenin yanına gelen 2 hane Erzurum ilçelerinin kodlarını belirtir. Bu sayede adreslerin hangi il ve ilçeye ait olduğu anlaşılır.

Erzurum İlçelerinin Posta Kodları

Erzurum ilinde toplam 20 tane ilçe vardır. Bu ilçelerden her birinin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Erzurum ilinin kodu olan "25" sayısının yanına 3 haneli bir ilçe kodu eklenir. Erzurum ilçelerinin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

Aşkale - 25500

Aziziye (Ilıca) - 25700

Çat - 25750

Hınıs - 25600

Horasan - 25800

İspir - 25900

Karaçoban - 25610

Karayazı - 25830

Köprüköy - 25320

Narman - 25530

Oltu - 25400

Olur - 25650

Palandöken - 25090

Pasinler - 25300

Pazaryolu - 25930

Şenkaya - 25370

Tekman - 25560

Tortum - 25460

Uzundere - 25440

Yakutiye - 25040

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