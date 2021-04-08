MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErzurum Posta Kodu kaçtır? Erzurum ili ve ilçelerinin Posta Kodları
GeriGündem Erzurum Posta Kodu kaçtır? Erzurum ili ve ilçelerinin Posta Kodları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08.04.2021 - 03:44 | Son Güncelleme:

Erzurum Posta Kodu kaçtır? Erzurum ili ve ilçelerinin Posta Kodları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erzurum Posta Kodu kaçtır? Erzurum ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 haneli numaralardır. Bu numaralar her il ve her ilçe için farklı olurlar. Erzurum ilinin ve Erzurum ilçelerinin posta kodları nelerdir? Erzurum il ve ilçelerinin tam liste posta kodlarını derledik.

Posta kodları il il değişen kodlardır. Bu kodlar kargo taşımacılık hizmetlerinin sorunsuzca gerçekleştirilmesini ve kargoların adrese kolaylıkla teslim edilmesini sağlar. Posta kodları ilçe ilçe de değişen kodlardır.

 Erzurum İlinin Posta Kodu

 Erzurum ilimizin posta kodu 25000 olarak geçer. Posta kodunda bulunan ilk 2 hane aynı zamanda Erzurum ilinin plaka numarası olarak da bilinir. Bu 2 hanenin yanına gelen 2 hane Erzurum ilçelerinin kodlarını belirtir. Bu sayede adreslerin hangi il ve ilçeye ait olduğu anlaşılır.

 Erzurum İlçelerinin Posta Kodları

 Erzurum ilinde toplam 20 tane ilçe vardır. Bu ilçelerden her birinin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Erzurum ilinin kodu olan "25" sayısının yanına 3 haneli bir ilçe kodu eklenir. Erzurum ilçelerinin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

 Aşkale - 25500

 Aziziye (Ilıca) - 25700

 Çat - 25750

 Hınıs - 25600

 Horasan - 25800

 İspir - 25900

 Karaçoban - 25610

 Karayazı - 25830

 Köprüköy - 25320

 Narman - 25530

 Oltu - 25400

 Olur - 25650

 Palandöken - 25090

 Pasinler - 25300

 Pazaryolu - 25930

 Şenkaya - 25370

 Tekman - 25560

 Tortum - 25460

 Uzundere - 25440

 Yakutiye - 25040

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi