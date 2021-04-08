Erzurum Posta Kodu kaçtır? Erzurum ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları 5 haneli numaralardır. Bu numaralar her il ve her ilçe için farklı olurlar. Erzurum ilinin ve Erzurum ilçelerinin posta kodları nelerdir? Erzurum il ve ilçelerinin tam liste posta kodlarını derledik.
Posta kodları il il değişen kodlardır. Bu kodlar kargo taşımacılık hizmetlerinin sorunsuzca gerçekleştirilmesini ve kargoların adrese kolaylıkla teslim edilmesini sağlar. Posta kodları ilçe ilçe de değişen kodlardır.
Erzurum İlinin Posta Kodu
Erzurum ilimizin posta kodu 25000 olarak geçer. Posta kodunda bulunan ilk 2 hane aynı zamanda Erzurum ilinin plaka numarası olarak da bilinir. Bu 2 hanenin yanına gelen 2 hane Erzurum ilçelerinin kodlarını belirtir. Bu sayede adreslerin hangi il ve ilçeye ait olduğu anlaşılır.
Erzurum İlçelerinin Posta Kodları
Erzurum ilinde toplam 20 tane ilçe vardır. Bu ilçelerden her birinin posta kodu bir diğerinden farklıdır. Erzurum ilinin kodu olan "25" sayısının yanına 3 haneli bir ilçe kodu eklenir. Erzurum ilçelerinin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.
Aşkale - 25500
Aziziye (Ilıca) - 25700
Çat - 25750
Hınıs - 25600
Horasan - 25800
İspir - 25900
Karaçoban - 25610
Karayazı - 25830
Köprüköy - 25320
Narman - 25530
Oltu - 25400
Olur - 25650
Palandöken - 25090
Pasinler - 25300
Pazaryolu - 25930
Şenkaya - 25370
Tekman - 25560
Tortum - 25460
Uzundere - 25440
Yakutiye - 25040
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