Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 8 astsubay, 5 eski askeri okul öğrencisi ve GATA'dan ihraç edildikten sonra doktor olarak görev yapan 4 kişinin, mahrem imamlar tarafından sabit ve kontörlü hatlardan arandıklarını belirledi.

Ekipler, bugün sabah saatlerinde Erzurum merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Uşak, Bilecik, Muş, Ağrı ve Amasya'da 17 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 14’ü yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında olduğu belirtilirken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.