ERZURUM İFTAR VAKTİ 2022: Erzurum'da iftar kaçta? 2022 Erzurum Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

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Erzurum iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Erzurum'da iftar saat kaçta? İşte, 2022 Erzurum Ramazan İmsakiyesi, 4 Nisan iftar ve sahur saati...

ERZURUM İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Erzurum iftar saati 18:48 olacak.

ERZURUM SAHUR KAÇTA?

Erzurum sahur saati 05:48 olacak.

ERZURUM TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Erzurum'da bu akşam teravih namazı 20:09’da kılınacak.