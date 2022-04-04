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ERZURUM İFTAR VAKTİ 2022: Erzurum'da iftar kaçta? 2022 Erzurum Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

#Erzurum İftar Vakti#Erzurum Sahur#Erzurum İmsakiyesi
ERZURUM İFTAR VAKTİ 2022: Erzurumda iftar kaçta 2022 Erzurum Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

Erzurum iftar vakti, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri paylaşıldı. Peki, oruç ibadetini idrak eden Erzurum'da yaşayan vatandaşlar için Erzurum iftar vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Diyanet Erzurum imsakiyesi hakkında detaylı bilgiler...

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Erzurum iftar ve sahur vakti, oruç tutacak vatandaşlar tarafından internette araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, birlik ve beraberliğin arttığı on bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutanlar imsak ve iftar saatlerini merak ediyorlar. Peki, Erzurum'da iftar saat kaçta? İşte, 2022 Erzurum Ramazan İmsakiyesi, 4 Nisan iftar ve sahur saati...

ERZURUM İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Erzurum iftar saati 18:48 olacak.

ERZURUM SAHUR KAÇTA?

Erzurum sahur saati 05:48 olacak.

ERZURUM TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Erzurum'da bu akşam teravih namazı 20:09’da kılınacak.

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:2505:5112:2415:5718:4620:06*
203.04.202204:2305:4912:2315:5818:4720:08
304.04.202204:2205:4812:2315:5818:4820:09
405.04.202204:2005:4612:2315:5918:4920:10
506.04.202204:1805:4512:2215:5918:5020:11
607.04.202204:1605:4312:2215:5918:5120:13
708.04.202204:1405:4212:2216:0018:5220:14
809.04.202204:1205:4012:2216:0018:5320:15
910.04.202204:1105:3812:2116:0018:5420:16
1011.04.202204:0905:3712:2116:0118:5520:18
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#Erzurum İftar Vakti#Erzurum Sahur#Erzurum İmsakiyesi

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