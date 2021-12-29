Erzurum buz kesti! Boyu 3 metreye ulaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Türkiyede Omicron kâbusu 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarıTürkiye'de Omicron kâbusu! 2 buçuk ay sonra bir ilk: Çok önemli uyarı#Omicron
Abdulkadir Sünger Galatasarayı ilk kez yıkmıyor Meğer geçen sene de...Abdulkadir Sünger Galatasaray'ı ilk kez yıkmıyor! Meğer geçen sene de...#Galatasaray
Merkez Bankası duyurdu İşte 2022 yılı Para ve Kur PolitikasıMerkez Bankası duyurdu! İşte 2022 yılı Para ve Kur Politikası#Merkez Bankası
Altın hesabı olanlar dikkat TLye çevirene Merkezden destekAltın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene Merkez'den destek#Altın
Trakya sular altında Dereler taştı, yollar kapatıldı, askeri birlikler sahaya indiTrakya sular altında! Dereler taştı, yollar kapatıldı, askeri birlikler sahaya indi#Sağanak
Rihanna ile kutladılar, dünya günlerce onları konuştu Sürpriz karar...Rihanna ile kutladılar, dünya günlerce onları konuştu! Sürpriz karar...#Barbados
Teröristlerin kiri daha fazla bulaşmadanTeröristlerin kiri daha fazla bulaşmadan#HDP
Görüntüler viral olmuştu... Saldırgan yolcu eski manken çıktıGörüntüler viral olmuştu... Saldırgan yolcu eski manken çıktı!#ABD
Elenme sonrası gündem oldu: Fatih Terim istifaElenme sonrası gündem oldu: 'Fatih Terim istifa!'#Galatasaray
İşte kripto taslağı Yetkisiz kurumdan işlem yapana cezaİşte kripto taslağı! Yetkisiz kurumdan işlem yapana ceza#Kripto Para
Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planıSokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı#Sokak Hayvanları
Annemiz ölüyor Candan Erçetin ve Hakan Karahanın zor günleri...'Annemiz ölüyor' Candan Erçetin ve Hakan Karahan'ın zor günleri... #Candan Erçetin
Ünlü oyuncu hastalık haberini sosyal medyadan verdi: Benden duymanızı istedimÜnlü oyuncu hastalık haberini sosyal medyadan verdi: Benden duymanızı istedim#Hugh Jackman
Dev tünel bugün açılıyor 3 bölgeyi birbirine bağlayacakDev tünel bugün açılıyor! 3 bölgeyi birbirine bağlayacak#Pirinkayalar
HABERLERGündem Haberleri

Erzurum buz kesti! Boyu 3 metreye ulaştı

#Soğuk Hava#Kar#Erzurum

Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da, kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Kent merkezindeki binaların yanı sıra deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin eteklerinde bulunan otellerin çatılarında oluşan sarkıtlar, ilgi çekti.

Haberin Devamı

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde, evlerin çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu. Bir otelin girişinde de devasa buz kütlesi oluştuğu görüldü. Palandöken Kayak Merkezi'nin eteklerinde bulunan otellerin çatı saçaklarında oluşan sarkıtlar ilgi çekti. Tatilciler, uzunluğu yaklaşık 3 metreyi kalınlığı ise 30 santimi bulan buz sarkıtlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentte oturan Ceren Akpınar, yüksek katlı binalardaki buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, "Erzurum soğuk bir şehir ama ürkütmesin. Buz sarıkları tehlikeli olsa da güzel bir görüntü oluşturuyor. Ben tehlike atlatmadım ama atlatan çok arkadaşım oldu. Saçaklarında buz olan çatı altlarından geçmiyorum. Genelde 'saçak altlarından geçmeyin, buz düşebilir' diye uyarı tabelaları var. Erzurum sokaklarında yürürken yere değil, buz var mı diye havaya bakıyoruz" diye konuştu.

Erzurum buz kesti Boyu 3 metreye ulaştı



EKİPLER BUZ SARKITLARINI KIRIYOR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin oluşturduğu tim, çatılardaki buz sarkıtlarının kırılması için, bu kış da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların bilgi vermesi halinde, yüksek katlı binalardaki sarkıtların ücretsiz olarak kırıldığını bildirdi. Şehir merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan yaya yolundaki karlar da Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işçileri tarafından küreklerle temizlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Soğuk Hava#Kar#Erzurum

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse