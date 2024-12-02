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Erzurum buz kesti -25.3 derece

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#Erzurum#Tekman#Hava Sıcaklığı
Erzurum buz kesti -25.3 derece
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Türkiye’de önceki gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25.3 dereceyle Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi’nde ölçüldü.

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Termometreler Yakutiye ilçesi Havalimanı bölgesinde eksi 24.6, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde ise eksi 24.5 derece gösterdi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkilese de fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar da ortaya çıktı. Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü’ndeki görevlilerin havaya attığı sıcak suyun donarak kristalleşmesi, ilgi çeken görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü önceki gece sıcaklığın Ardahan’da eksi 13.8, Kars’ta eksi 11.2, Erzincan’da ise eksi 9.8 olarak ölçüldüğünü belirtti.

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#Erzurum#Tekman#Hava Sıcaklığı

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