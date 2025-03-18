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Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | 'Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin'

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#Erzincan#Araç#Doğal Gaz Borusu
Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 13:47

Erzincanlı 50 yaşındaki motor ustası Murat Sazçalan, sanayideki dükkanında doğal gaz borularından darbelere dayanıklı off-road aracı yaptı. Sazçalan, yaptığı açıklamada "Erzincan'ı yaptığım araçla temsil ederek yarışlara katılacağım. Aracım iddialı bir araç. Kendine güvenen varsa gelsin, yarışalım. Güvenlik önlemlerimiz içerisinde altı gergili emniyet kemerimiz, off-road kaskımız var. İlerleyen zamanlarda oksijen tüpü bağlayacağız ve yangın söndürme cihazımızı koyacağız. Türkiye'de benim arabam ilk diye düşünüyorum." dedi.

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Sanayide çocuk yaşlarda çalışmaya başlayan ve motor ustası olduktan sonra kendi dükkanını açan Sazçalan, 2018 yılından bu yana iş yerindeki boş zamanlarında hayalindeki off-road aracını yapmaya çalıştı.

Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin

Doğal gaz boruları ile farklı araçlardan topladığı motor ve şanzımanı bir araya getirip çalışmasını yeni tamamlayan Sazçalan, şu sıralar darbelere dayanıklı aracını trafiğe kapalı engebeli alanlarda test ediyor.

Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin

Aracıyla off-road yarışlarına katılmayı hedefleyen Sazçalan, organizasyonlarda Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

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Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin

"KENDİNE GÜVENEN VARSA GELSİN, YARIŞALIM"

Murat Sazçalan, AA muhabirine, daha önce katıldığı off-road yarışlarında kullandığı araçlardan beklediği performansı alamadığı için araç yapmaya karar verdiğini söyledi.

Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin

Bunun üzerine 2018 yılından bu yana iş yerinde özel tasarım off-road aracı yaptığını ifade eden Sazçalan, şöyle konuştu:

"Erzincan'ı yaptığım araçla temsil ederek yarışlara katılacağım. Aracım iddialı bir araç. Kendine güvenen varsa gelsin, yarışalım. Güvenlik önlemlerimiz içerisinde altı gergili emniyet kemerimiz, off-road kaskımız var.

Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin

İlerleyen zamanlarda oksijen tüpü bağlayacağız ve yangın söndürme cihazımızı koyacağız. Türkiye'de benim arabam ilk diye düşünüyorum. Yapanlar varsa da haberim yok ama yapan varsa gelsinler yarışalım, dostluklarımız olsun."

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Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin

Sazçalan, yaptığı aracı sanayi sitesindeki trafiğe kapalı alandaki arazide test ettiğini belirterek, "İnşallah denememizde başarılı oluruz. Yaklaşık 10-15 tane kendi kafamda belirlediğim engel var. Bunların hepsinden arabamın geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin

Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin

Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularıyla yaptı | Aracım iddialı bir araç; kendine güvenen varsa gelsin

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#Erzincan#Araç#Doğal Gaz Borusu

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