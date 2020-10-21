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ERZİNCAN (İHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 09:09 | Son Güncelleme:

Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağların zirvesine kar yağdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede dün öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yaylakent köyünün bulunduğu dağların zirve noktaları kardan beyaza büründü.
Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak kaydedildi.
Bugün gün içerisinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıkları; Erzurum ve Kars’ta 16, Ağrı’da 20, Ardahan’da 15, Erzincan ve Iğdır’da 21 derece olması öngörülüyor.

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