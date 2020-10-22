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Rüşan Anıl ATAR/ ADANA (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Erzincan’daki cinayetin 2 şüphelisi, Adana'da saklandıkları villada yakalandı

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Erzincan’daki cinayetin 2 şüphelisi, Adana'da saklandıkları villada yakalandı
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Erzincan'da Önder Ozan’ın (36) tabancayla öldürüldüğü saldırıya karıştığı öne sürülen Süleyman S. ile Orhan K., Adana’da yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Ağustos günü Erzincan’ın Mertekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Önder Ozan (36), aralarında husumet olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla göğsünden vurulan Ozan, hayatını kaybetti. Olayın ardından teslim olan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis, yaptığı çalışmada iki şüphelinin daha olaya karıştığını belirledi. Erzincan polisi, diğer şüphelilerin Süleyman S. ile Orhan K. olduğunu ve Adana’ya kaçtıklarını saptadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet ve İnfaz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’nde bir villada saklandıklarını belirleyen polis, yaptığı baskında Süleyman S. ile Orhan K.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman S. ile Orhan K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

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