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Erzincan'da zincirleme kaza! 3 TIR ile 5 otomobil birbirine girdi

#Erzincan#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
Erzincanda zincirleme kaza 3 TIR ile 5 otomobil birbirine girdi

Erzincan'da, alt geçitte 3 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminali kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kar yağışı ve soğuk nedeniyle buzlanmanın olduğu alt geçitte, 5 otomobille 3 TIR kazaya karıştı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi, 2 saat trafiğe kapandı.

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Kazada, İran plakalı bir TIR'daki plastik hammaddesi kara yoluna döküldü. Bölgeye çağrılan çekicilerle, alt geçitte hasar gören araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı.

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#Erzincan#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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