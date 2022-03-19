Erzincan'da zincirleme kaza! 3 TIR ile 5 otomobil birbirine girdi

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminali kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Kar yağışı ve soğuk nedeniyle buzlanmanın olduğu alt geçitte, 5 otomobille 3 TIR kazaya karıştı.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada Erzincan-Erzurum kara yolu otobüs terminal kavşağı alt geçidi, 2 saat trafiğe kapandı.
Kazada, İran plakalı bir TIR'daki plastik hammaddesi kara yoluna döküldü. Bölgeye çağrılan çekicilerle, alt geçitte hasar gören araçları kaldırmak için çalışma başlatıldı.