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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Erzincan'da yük treni, otomobile çarptı; muhtar ile 1 kişi öldü

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Erzincan'da yük treni, otomobile çarptı; muhtar ile 1 kişi öldü
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ERZİNCAN’ın Kemah ilçesi Dedek köyü yakınlarında yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada köy muhtarı Tahir Açıkgöz ile otomobil sürücüsü Ömer Coşkun Fırat yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kemah'ın Dedek köyü yakınlarında meydana geldi. Ömer Coşkun Fırat yönetimindeki 24 AY 592 plakalı otomobile, hemzemin geçitte, Erzincan- Divriği seferini yapan 44321 sefer sayılı yük treni çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Ömer Coşkun Fırat ile köy muhtarı Tahir Açıkgöz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Muhtar Tahir Açıkgöz, Kemah Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ömer Coşkun Fırat ise buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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