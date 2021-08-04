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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Erzincan'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 26 yaralı

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Erzincan'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 26 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, bir yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 26 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı kara yolundaki trafik ise kısmen ulaşıma kapandı.

Mehmet Tekdemir idaresindeki 34 ULC 25 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesindeki hastane kavşağında, kırmızı ışıkta beklediği belirtilen Hasan Kara'nın kullandığı 34 KJ 66 52 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 45 yolcusu bulunan otobüsteki 26 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 122 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yakındaki Tercan Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunda ezik ve çizikler oluşan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'den hareket eden yolcu otobüsünün Ağrı'ya gitmekte olduğu ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kazanın yaşandığı kara yolundaki trafik ise kısmen ulaşıma kapandı. Yoldaki trafik, TIR ile otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale dönecek.

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