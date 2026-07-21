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Erzincan'da yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu böyle görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Üzümlü#Ayı
Erzincanda yiyecek arayan anne ayı ve 2 yavrusu böyle görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 08:34

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen anne ayı ile 2 yavrusu güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde son günlerde kiraz, kayısı ve elma bahçelerinde yiyecek arayan ayılar, bu kez ilçe merkezinde görüldü. 2 yavrusuyla birlikte yiyecek arayan anne ayı, bir süre sokaklarda dolaştı.

Gece saatlerinde yaşanan o anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde anne ayının iki yavrusuyla birlikte sokakta ilerlediği ve çevreyi kontrol ederek yiyecek aradığı görüldü.

Bir süre ilçe merkezinde dolaşan ayı ailesi, daha sonra gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştı.

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#Erzincan#Üzümlü#Ayı

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