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Erzincan'da yanan otomobile ilginç müdahale! Elinden hiç bırakmadı

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#Araba#Yangın#İtfaiye
Erzincanda yanan otomobile ilginç müdahale Elinden hiç bırakmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 09:09

Seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu alevlere teslim olan otomobil küle döndü. Yangına müdahale etmeye çalışan sürücünün elindeki sigarayı bırakmaması dikkat çekti.

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Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesi mevkisinde seyreden 24 UD 063 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Erzincanda yanan otomobile ilginç müdahale Elinden hiç bırakmadı

Sürücü, kürekle motor bölümüne toprak atarak alevleri söndürmeye çalışırken, yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle destek verdi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.

Erzincanda yanan otomobile ilginç müdahale Elinden hiç bırakmadı

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzincanda yanan otomobile ilginç müdahale Elinden hiç bırakmadı

Öte yandan, yangına müdahale etmeye çalışan sürücünün elindeki sigarayı bırakmadan alevlere müdahale etmesi çevrede bulunanların dikkatini çekti.

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#Araba#Yangın#İtfaiye

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