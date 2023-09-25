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Erzincan’da Starlink uyduları görüntülendi... Vatandaşlar o anları kaydetti

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#Elon Musk#Starlink#Erzincan
Erzincan’da Starlink uyduları görüntülendi... Vatandaşlar o anları kaydetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 22:38

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Erzincan semalarında görüntülendi. Erzincan’da gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı.

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Sıralı bir şekilde hareket ettiği görülen ışık kümesinin Starlink Uydu Ağı Projesi’ne ait olduğu öğrenildi. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşlar tarafından gökyüzünde merakla izlendi. Erzincan merkezde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular izleyenleri heyecanlandırdı. Görüntüde tek sıra halinde ilerleyen uydular bir süre sonra yanlarından gecen tek ışık sonrası gözden kayboldu.

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#Elon Musk#Starlink#Erzincan

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