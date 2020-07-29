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AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 01:38,Son Güncelleme:

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki TIR yandı

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Erzincan'da hareket halindeki sıfır araç yüklü TIR'da çıkan yangında TIR ve araçlar hasar gördü.

Gökhan Çiçek'in kullandığı 34 KM 5514 plakalı sıfır araç yüklü TIR, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisinde fren balatalarının ısınması sonucu aniden alev aldı.

Durumu fark eden Çiçek, TIR'ı yol kenarına çekerek park etti.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Çiçek, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine durumu haber verdi.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesine ait itfaiye görevlileri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken TIR ile üzerine yüklenmiş 3 araçta maddi hasar oluştu.

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