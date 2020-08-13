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Haber Giriş: 13.08.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Erzincan'da seyreltimiş sınıflar öğrencileri bekliyor

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Erzincan'da seyreltimiş sınıflar öğrencileri bekliyor
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Erzincan'da pandemiye karşı yoğun tedbirler altında öğrencileriyle buluşmayı bekleyen üniversiteler ekim ayında eğitime başlıyor. Her üniversite kendi açılış tarihini ilan ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi de 5 Ekim’de açılacağını duyurdu.

Pandemiye karşı yoğun tedbirler altında öğrencileriyle buluşmayı bekleyen üniversiteler ekim ayında eğitime başlıyor. Her üniversite kendi açılış tarihini ilan ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi de 5 Ekim’de açılacağını duyurdu.

Rektör Prof. Dr Akın Levent yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz pandeminin etkilerine karşı gerekli tedbirlerimizi alarak hazırlığımızı yaptık. 5 Ekim’de öğrencilerimizle buluşmayı planlıyoruz. Azami derecede dikkat ve özen göstererek eğitimi aksatmadan ama tedbirlerden de ödün vermeden, kampüs ve dershanelerimizi seyrekleştirerek, öğrencilerimize üniversitemizin donanımının ve birikimini aktarmak amacındayız. Seyreltilmiş eğitimin yüzde 40’ı uzaktan, geri kalanı hibrit eğitim olacak şekilde planlandı.”

6 BİN ÖĞRENCİ ALINACAK

Üniversitenin 3 Enstitü, 11 Fakülte, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu’na sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Levent “2020-2021 eğitim-öğretim yılında 133 programa 535’i Lisansüstü, 2625’i Lisans ve 2795’i Ön Lisans düzeyinde olmak üzere toplam 5955 öğrenci almayı planlıyoruz” dedi.

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