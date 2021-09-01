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Gündem
Faruk CANBABA/ ERZİNCAN, (DHA)- AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Erzincan'da nefes kesen operasyon... Film gibi olay! 4 saat direndi ama...

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Erzincan'da eski kayınpederi ile başka bir kişiyi öldürdükten sonra av tüfeğiyle evine giden zanlı, itfaiye aracı merdiveniyle balkondan eve giren özel harekat ekiplerince 4 saat sonunda gözaltına alındı. Yaşamlarını yitiren Ali Kurt (63), ve Mustafa Yılmaz'ın (65) cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Erzincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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  • Erzincanda nefes kesen operasyon
  • Erzincanda nefes kesen operasyon
  • Erzincanda nefes kesen operasyon
  • Erzincanda nefes kesen operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şüpheli Murat B, sabah saatlerinde Çağlayan beldesinin Mertekli Mahallesi'nde ikamet eden eski kayınpederi Ali Kurt'u tüfekle vurduktan sonra Üzümlü ilçesinin Pelitli köyüne giderek burada arıcılık yapan Mustafa Yıldız'ı da yaraladı.

Kurt, olay yerinde, Yıldız ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından av tüfeğiyle evine giden Murat B.'yi yakalamak için polis ekipleri operasyon düzenledi.

Munzur Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan zanlının evininin çevresini saran jandarma ve polis ekiplerinin teslim ol çağrısı üzerine Murat B, yanındaki av tüfeğiyle balkona çıkarak intihar edeceğini söyledi.

Erzincanda nefes kesen operasyon... Film gibi olay 4 saat direndi ama...

Balkondan zaman zaman alkol da aldığı gözlenen şüpheliyi, polis ekipleri uzun süre teslim olması yönünde ikna etmeye çalıştı. Daha sonra eve girerek balkonun kapısını kilitleyen zanlının yakalanması için özel harekat polisleri harekete geçti.
Erzincanda nefes kesen operasyon... Film gibi olay 4 saat direndi ama...

İtfaiye aracı merdiveni ile şüphelinin 3. katta bulunan evinin balkonuna çıkan ekipler, kilitli kapıyı levye ile açtıktan sonra içeri girerek katil zanlısını yakaladı.
Erzincanda nefes kesen operasyon... Film gibi olay 4 saat direndi ama...

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