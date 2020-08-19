Erzincan'da Muharrem orucu sürecinde Kovid-19 nedeniyle oruç açma yemeği dağıtılmayacak

Düzgün, Erzincan Cemevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Muharrem ayı denildiğinde ilk akla gelenin Allah rızası için tutulan oruç olduğunu ifade etti.

Bu ayın, Allah rızası ve barış duygularını pekiştirme, zulme ve haksızlığa karşı çıkma, mazlumdan yana olma ve gönülleri insan olma onuruyla yıkama ayı olduğunu aktaran Düzgün şöyle konuştu:

"Bu yıl 20 Ağustos 2020 Perşembe günü itibarıyla ilk Muharrem orucunu tutmaya başlayacağız. Muharrem ayı, ay takvimine göre yılın ilk ayıdır. Kurban bayramının birinci gününden itibaren saydığımızda 20 gün sonra yani 21. gün oruçlarımızı tutmaktayız. Bu ayda oruç tutmak, Hazreti Adem Peygamber'in tövbesine katılmak, Nuh Peygamber'i, Yunus Peygamber'i, İbrahim Peygamber'i, Eyüp Peygamber'i, İdris Peygamber'i, Musa Peygamber'i, İsa Peygamber'i ve iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafay'ı anmaktır."

Düzgün, bu yıl Kovit-19 nedeniyle oruç açma yemeklerinin verilemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Muharrem orucu sürecinde bu yıl pandemi nedeniyle tüm cemevlerimizde oruç açma yemeklerimiz verilmeyecek, cem ibadetleri yapılmayacak. Oruç günleri boyunca akşam oruç açma saatinden sonra kalabalık olmamak şartıyla Muharrem sohbetleri yapılacak. 1 Eylül Salı günü cemevi bahçemizde aşure ikramı yapılacak. Tüm dostları ve canlarımızı aşure günümüze davet ediyoruz. Kutsal Muharrem ayının ulusumuza ve dünyaya barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini, kazasız belasız, virüssüz bir yaşam diliyoruz."