Gündem Haberleri

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 07:37

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı. Minibüs ağaca çarparak durabildi.

Kaza, İnönü Mahallesi 13. Sokak’ta gece saatlerinde gerçekleşti. S.A. yönetimindeki minibüs ile A.K. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak üzerinde çarpıştı.

İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, her iki araç da hurdaya döndü.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlenirken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

