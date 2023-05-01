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Erzincan’da mayıs ayında kar sürprizi

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#Erzincan#Kar Yağışı#Meteoroloji
Erzincan’da mayıs ayında kar sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 09:27

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında etkili olan kar yağışı zemini beyaza bürüdü.

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Batı bölgelerinde bahar havası yaşanırken, Erzincan’ın yüksek kesimleri mayıs ayında yağan karla yeniden beyaza büründü. Gece boyunca etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Refahiye ilçesine bağlı Gemecik köyünde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Kar, Keşiş ve Munzur Dağlarının zirvelerini tamamen kapladı.

Hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yüksek kesimlere mayıs ayında kar yağdı. 2190 metre rakıma sahip olan Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidinde de kar etkisini gösterdi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği; sabah ve gece saatlerinde yağışların Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta ve kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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#Erzincan#Kar Yağışı#Meteoroloji

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