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Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Erzincan'da köyde yangın: 4 ev, 3 ahır yandı

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Erzincan'da köyde yangın: 4 ev, 3 ahır yandı
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ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Kuzören köyünde çıkan yangında, 4 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Tercan ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Kuzören köyünde meydana geldi. Hacı Işık'a ait evde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle kardeşi Hayri Işık'ın evine sıçrarken, komşu ev ve ahırlar da alevler içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Tercan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Bölgede yapılan incelemede yangında 4 ev ile 3 ahırın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

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