Erzincan'da koronavirüs önlemlerine uymayanlara 847 bin lira ceza

Erzincan Valiliği, il genelinde alınan koronavirüs önlemleri ve uygulanan denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun sağlanmasının hayati önemde olduğu belirtilerek, ‘’Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Bu kapsamda ilimizde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile etkin mücadele edebilmek için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde; ilimiz genelinde 5 iş yeri ve 314 şahsa Kabahatler Kanunu'na ve Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha kurul kararlarına riayet etmemekten dolayı toplam 847 bin 671 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Uygulanan cezaların temel amacının salgının yayılmasının engellenme olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın alınan tedbir kararlarına uymaları, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri ve sosyal mesafenin korunması noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.