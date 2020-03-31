Erzincan’da koronavirüs fırsatçılarına operasyon

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak kolonya üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, koronavirüs salgınını fırsat bilerek yasa dışı dezenfektan ve kolonya üretimi ile satışı yapılan, kent merkezindeki bir depo ve üç iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 bin 318 litre etil alkol, 4 bin 434 litre gelen parfüm-kolonya esansı, 643 litre kolonya, 2 bin 143 adet dolu parfüm şişesi, 3 bin 934 adet şişe kolonya ile esans ve kolonya üretimi için kullanılan araçlar ele geçirildi. Polis ekipler, ele geçirilen malzemelere el koyarken, Y.S. de gözaltına alındı. Şüpheli Y.S., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık', 'halk sağlığını tehlikeye düşüren maddelerin imal ve ticaretini yapmak' suçlarından mahkemece tutuklandı.