Erzincan'da, kardan yolu kapanan köydeki hasta için 6 saat süren seferberlik

Refahiye ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gazipınar köyünde yaşayan, kalp rahatsızlığı bulunan ve aniden rahatsızlanan Cemalettin Arpa’nın yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden ekipler, yer yer 2 metreyi bulan karla kaplı yolu yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı. Köye ulaşan sağlık ekibi, Arpa’ya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler, daha sonra Arpa’yı ambulansla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan Cemalettin Arpa, karla mücadelece ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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