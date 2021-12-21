Erzincan'da karda mahsur kalan öğrencileri Jandarma kurtardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Uzmanlar yorumladı Dolarda büyük düşüşUzmanlar yorumladı! Dolarda büyük düşüş#DOLAR
TLye büyük destek kararıTL'ye büyük destek kararı!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli olduTüm öğretmenleri ilgilendiriyor: Bakan yeni platformu duyurdu... Tarih belli oldu#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Ucu bucağı gözükmüyor Kilometrelerce kuyruk olduUcu bucağı gözükmüyor! Kilometrelerce kuyruk oldu#Artvin
Soylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlarSoylu üstüne basa basa söyledi: Alenen casusluk yapıyorlar!#İçişleri Bakanı
ABDden flaş Omicron açıklaması... Korkulan olduABD'den flaş Omicron açıklaması... Korkulan oldu!#Omicron
Vitor Pereira gönderilince Pelkas... Stadın önünden geçerken o paylaşım...Vitor Pereira gönderilince Pelkas... Stadın önünden geçerken o paylaşım...#Fenerbahçe
Talimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi varTalimatı verdi, geri sayım başladı... Sadece 4 hafta süresi var!#ABD
Alec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladıAlec Baldwin katil olmuştu... Suçluyu açıkladı#Alec Baldwin
Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'Vitor Pereira üçkağıt yapmaya kalkıştı, Emre Belözoğlu...'#Fenerbahçe
Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı Acı gerçeği oğlu açıkladı...Usta sanatçının vefatı şok etkisi yarattı! Acı gerçeği oğlu açıkladı...#Sezai Aydın
Ayrılık iddialarına yanıt geldi: Onların ilişkisi geleneksel değilAyrılık iddialarına yanıt geldi: 'Onların ilişkisi geleneksel değil'#Shailene Woodley
HABERLERGündem Haberleri

Erzincan'da karda mahsur kalan öğrencileri Jandarma kurtardı

#Erzincan#Kar Yağışı#Hava Durumu
Erzincanda karda mahsur kalan öğrencileri Jandarma kurtardı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağan kar nedeniyle yolda kalan servis minibüsündeki öğrenciler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Haberin Devamı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışına bağlı Çayırlı ilçesi, Doğanyuva köyü, Kavaklı mezrasında içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsü yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye hızlıca ulaşan ekipler, burada bulunan öğrencileri ekip arabasına alarak ilçede bulunan okullarına bıraktı. Duyarlı davranış sonrası memnun olan öğrenci ve öğretmenler jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

Öte yandan Çayırlı Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Köy yollarımızın ulaşıma açılması için ilçe özel idaresinin karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir” denildi.

Erzincanda karda mahsur kalan öğrencileri Jandarma kurtardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzincan#Kar Yağışı#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan