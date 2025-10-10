×
Erzincan ve Bitlis'te kar yağışı! Yüksek kesimler beyaza büründü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 08:33

Erzincan'ın yüksek kesimleri ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu için yüksek kesimlere kar yağışı uyarısında bulundu.

Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Keşiş Dağı ve Munzur Dağlarının üst kesimleri karla kaplandı. Yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezralarda da kış şartları kendini iyice hissettirdi.

Şehir merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken ağaçlarda sararan yapraklar dökülmeye başladı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Bölgede etkili olan yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bölgedeki vatandaşlar, sabah kalktıklarında Süphan Dağı'na yağan kar karşısında hayretler içerisinde kaldı.

Karla birlikte oluşan kartpostallık görüntüyü kayda alan vatandaşlar, "Beyaza bürünen Süphan Dağı, turizm için farklı bir manzara oluşturuyor. Ayrıca kar ve yağmur yağışına hasretiz. Çünkü birçok yaşam yağışa bağlı, kuraklık ve iklim değişikliği ise bizleri korkutuyor" dediler.

PROF. DR. ŞEN: PAZAR GÜNÜ ANADOLU DAĞLARINA KAR YAĞAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Örneğin Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de sulu kar şeklinde Erzurum'da Erzincan'da görülebilir. Bunun dışında doğuda sıcaklıklar iyice düştü. 6-7 dereceye varan düşüşler var doğuda ama bu geçici bir düşüş. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar ortalamanın üzerine çıkacak tüm Türkiye'de.

CUMARTESİ GÜNÜ İÇİN BATI KARADENİZ'E KRİTİK UYARI

Batı Karadeniz'in tamamında yağış kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. Batı Karadeniz kıyıların 3-4 sene önce meydana gelen su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz. Cumartesi günü yağış kuvvetli olacak."

#Kar Yağışı#Süphan Dağı#Meteoroloji

