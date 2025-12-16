Erzincan'da kar yağışı ve tipiden ulaşıma kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Haberin Devamı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar, başta kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, olumsuz hava koşullarının ardından hızla harekete geçerek kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler, iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, tipi ve yer yer etkili olan rüzgâr çalışmaların zaman zaman güçlükle ilerlemesine neden oldu.

Kar yağışı ve tipiden ulaşıma kapanan 12 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.