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Erzincan'da 'kar tatili' isteyen öğrencilere Vali Aydoğdu'dan yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Erzincan#Hamza Aydoğdu#Kar Yağışı
Erzincanda kar tatili isteyen öğrencilere Vali Aydoğdudan yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 11:25

Erzincan'da kar yağışı sonrası öğrenciler bir otomobilin camına "Sayın Valim kar tatili" yazdı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da başka bir aracın arka camına "Tatil yok, okula devam" yazısıyla cevap verdi.

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Erzincan'da hafta sonu yaşanan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 2 santimetreyi geçtiği kent merkezinde bazı öğrenciler, park halindeki bir otomobilin arka camına "Sayın Valim kar tatili" yazarak, bunun fotoğraflarını Vali’nin sosyal medya hesabına gönderdi.

Erzincanda kar tatili isteyen öğrencilere Vali Aydoğdudan yanıt

Öğrencilerin bu talebine Vali Hamza Aydoğdu, aynı yöntemle cevap verdi. Park halindeki bir otomobilin camına çocuk resmi çizen Vali Aydoğdu, "Tatil yok okula devam" yazdı. Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Sevgili gençler, sevginiz tarif edilemez ama her kar yağışı tatil getirmez, okullar açık. Hadi şimdi ders ziliyle buluşma vakti" mesajını paylaştı.

Erzincanda kar tatili isteyen öğrencilere Vali Aydoğdudan yanıt

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Vali Aydoğdu, öğrencilerin yazısıyla kendi cevabını sosyal medya hesabından paylaştı. 

 

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#Erzincan#Hamza Aydoğdu#Kar Yağışı

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