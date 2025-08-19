Erzincan'da kanal çalışması sırasında devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Devlet Su İşleri’nden (DSİ) ihale usulüyle çalışan taşeron firmaya ait bir iş makinesi kanal boyunda çalışma yapıyordu. Bu sırada ekskavatörün söktüğü ağacın devrilmesiyle alanda bulunan Rafet Bayrak, ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatırken, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.