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Erzincan'da İliç soruşturmasında şirketin yatırım projeleri müdürü tutuklandı

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#ERZİNCAN#Maden#İliç
Erzincanda İliç soruşturmasında şirketin yatırım projeleri müdürü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 12:40

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma yeni bir gelişme yaşandı. Toprak kayması ile ilgili olarak şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz da tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

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İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilen şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz dün gözaltına alandı. Ankara'da mahkemeye çıkarılan Schwartz tutuklanarak cezaevine gönderildi. İliç soruşturması kapsamında tutukla sayısı 13'e yükselirken, toprak altında olan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

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#ERZİNCAN#Maden#İliç

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