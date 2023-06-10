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Erzincan'da iki TIR çarpıştı... Acı haber: 2 can kaybı

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#TIR#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 15:31

Erzincan'da kimyasal malzeme yüklü TIR ile bir başka TIR'ın çarpışması sonucu çıkan yangında tırlar alev topuna döndü. İlk belirlemelere göre 2 sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Yangın, Erzincan- Sivas karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen kimyasal malzeme yüklü TIR ile bir başka tır Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde virajda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yapıştırıcı sprey yüklü olduğu tahmin edilen TIR'da ki kimyasalların patlama anları kameralara yansıdı.

Refahiye-Erzincan kara yolu çift taraflı güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin ardından soğutma çalışması yapılıyor.

İlk belirlemelere göre kimliği belirsiz iki TIR'ın da sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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#TIR#Kaza#Trafik Kazası

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