Erzincan'da feci kaza! Dört can kaybı, 10 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu 40'ıncı kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'da yakınlarının düğüne katılıp, Erzurum'a dönmek için yola çıkan ailelerin bulunduğu 25 ACY 505 plakalı minibüs, Süleyman Özkan'ın kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özkan, Mukaddes Kanlı, Erkan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise Erzurum'da toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DÜĞÜNDE DAVUL VE ZURNA ÇALMIŞLAR

Erzincan'da Sakaltutan Geçidi'nde minibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Mehmet (60) ile oğlu Erkan Kılıç'ın (37) düğünlerde davul ve zurna çaldıkları, İstanbul'daki düğünde de çalıştıkları belirtildi.

Haberin Devamı