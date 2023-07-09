×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erzincan'da feci kaza! Dört can kaybı, 10 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#ERZİNCAN#Trafik#Kaza
Erzincanda feci kaza Dört can kaybı, 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 14:41

Düğünden dönen ailelerin içinde olduğu minibüs, Erzincan'da devrildi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet ile oğlu Erkan Kılıç'ın düğünlerde davul ve zurna çaldıkları, İstanbul'daki düğünde de çalıştıkları öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu 40'ıncı kilometresindeki Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'da yakınlarının düğüne katılıp, Erzurum'a dönmek için yola çıkan ailelerin bulunduğu 25 ACY 505 plakalı minibüs, Süleyman Özkan'ın kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özkan, Mukaddes Kanlı, Erkan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise Erzurum'da toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DÜĞÜNDE DAVUL VE ZURNA ÇALMIŞLAR

Erzincan'da Sakaltutan Geçidi'nde minibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Mehmet (60) ile oğlu Erkan Kılıç'ın (37) düğünlerde davul ve zurna çaldıkları, İstanbul'daki düğünde de çalıştıkları belirtildi.

Haberin Devamı

Erzincanda feci kaza Dört can kaybı, 10 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ERZİNCAN#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BRONZLAŞMA REHBERİ

#Sağlık