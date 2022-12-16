Erzincan’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 04. 30 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yunus Can (48) idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Figen Can (43), Medain Öztürk (66) ve Doğukan Altundal (17) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yunus Can ile Abdülkerim Can (57) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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Öte yandan kaza yapan ailenin İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu memleketi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine defnedilmek üzere getirilen Otlukbeli eski belediye başkanı Abdullah Altundal'ın cenaze konvoyunda bulunan akrabalarının oldukları öğrenildi.