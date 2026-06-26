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Erzincan'da dehşet! Eski eşi ile yanındaki kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

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#Erzincan#Kadın Cinayeti#Cinayet
Erzincanda dehşet Eski eşi ile yanındaki kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 10:58

Erzincan'da B.K. (66), boşandığı S.K. (42) isimli kadın ile yanındaki U.B.'yi (32) pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli B.K., polis merkezine giderek teslim oldu.

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Olay, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Barbaros Mahallesi 468'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan gelen silah sesleri sonrası vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, binanın 3'üncü katındaki dairede S.K. isimli kadın ile yanındaki U.B.'nin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

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Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli B.K. polis merkezine gitti. Teslim olan B.K., çifte cinayeti işlediğini itiraf etti.

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#Erzincan#Kadın Cinayeti#Cinayet

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