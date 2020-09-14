Erzincan’da 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı

ERZİNCAN Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandığı belirtildi. Kurulun il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, tedbirlere yeterince uyulmamasının vaka yayılımını arttırması nedeniyle çeşitli kararlar açıklandı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının yasaklandığına yer verilen açıklamada, bu kişilerin pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokal girişleri, cenaze törenleri, düğün ve nikâh merasimlerine katılmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu. Açıklamaya göre, alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulanması, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

UYMAYANA ADLİ İŞLEM



Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında adli işlem yapılacağı belirtildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Kararlar büyüklerimizi koruma amaçlıdır. Beraberlikle koronavirüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum dedi.