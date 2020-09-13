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AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Valilik duyurdu! Erzincan'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

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Valilik duyurdu! Erzincan'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
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Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde salgını önlemek amacıyla, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının yasaklandığına yer verilen açıklamada, bu kişilerin pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokaller girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılarak durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği vurgulandı.

Açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.

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