Erzincan'da 40 bin 800 makaron ve 60 kilogram tütün ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Üzümlü ilçesinde bir büfede bandrolsüz makaron dolumu yapıldığı ve satışa sunulduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Bahse konu adreste arama yapan ekipler, 13 bin 400 bandrolsüz dolu makaron, 27 bin 400 bandrolsüz boş makaron ve 60 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi N.K. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli N.K, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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