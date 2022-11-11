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Erzincan 3.8 ile sallandı

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#Erzincan#Deprem#Tercan
Erzincan 3.8 ile sallandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 20:32

Son dakika haberine göre, Erzincan’ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.02’de merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Deprem Tercan ve Erzurum’un Aşkale ilçesinde hafif şekilde hissedildi.

Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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#Erzincan#Deprem#Tercan

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