Erzincan 3.8 ile sallandı

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.02’de merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Deprem Tercan ve Erzurum’un Aşkale ilçesinde hafif şekilde hissedildi.
Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
#DEPREM— AFAD deprem (@DepremDairesi) November 11, 2022
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2022-11-11
Saat:20:02:11 TSİ
Enlem:39.586 N
Boylam:40.501 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/mnW4j20sSL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi