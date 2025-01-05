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Erzincan'da 3,2 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Erzincan#AFAD
Erzincanda 3,2 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 16:08

Erzincan'ın merkeze bağlı Kilimli köyünde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15.13'te 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydoğdu, açıklamasında, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

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Öte yandan deprem sonrası kent merkezinde vatandaşlar sokağı çıktı.

 

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#Deprem#Erzincan#AFAD

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