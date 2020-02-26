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ERZİNCAN (İHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:04,Son Güncelleme:/

Erzincan'da 27 köy yolu ulaşıma kapandı

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Erzincan'da 27 köy yolu ulaşıma kapandı
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Refahiye'de 14, Çayırlı'da 5, Otlukbeli’de 4, Tercan’da 2 ve Üzümlü’de 2 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 6 greyder, 2 dozer, 5 kepçe, 2 bıçaklı kamyon olmak üzere 15 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

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